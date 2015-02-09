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Пункты пропуска в Приморье временно изменят режим работы

Пункты пропуска в Приморье временно изменят режим работы

Фото: primorsky.ru

С 15 по 22 февраля пункты пропуска через государственную границу в Приморском крае изменят режим работы.

Как сообщили в краевом департаменте туризма, в связи с празднованием китайской стороной Восточного Нового года с 15 по 18 февраля будет закрыт пункт пропуска «Краскино».

ДАПП «Полтавка» так же не будет работать до 18 февраля включительно, однако 15 февраля пассажиры здесь смогут пройти границу до 13.00.

Для пунктов пропуска «Турий Рог» и «Марково» выходными станут дни с 15 по 21 февраля.

МАПП «Пограничный» будет закрыт с 15 по 22 февраля включительно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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