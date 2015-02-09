Пункты пропуска в Приморье временно изменят режим работы
С 15 по 22 февраля пункты пропуска через государственную границу в Приморском крае изменят режим работы.
Как сообщили в краевом департаменте туризма, в связи с празднованием китайской стороной Восточного Нового года с 15 по 18 февраля будет закрыт пункт пропуска «Краскино».
ДАПП «Полтавка» так же не будет работать до 18 февраля включительно, однако 15 февраля пассажиры здесь смогут пройти границу до 13.00.
Для пунктов пропуска «Турий Рог» и «Марково» выходными станут дни с 15 по 21 февраля.
МАПП «Пограничный» будет закрыт с 15 по 22 февраля включительно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
28.10.2017 Приморские пункты пропуска изменят режим работы в ноябре
-
02.10.2017 Пункты пропуска Уссурийской таможни изменят режим работы
-
20.02.2016 Пункты пропуска в Приморье изменят режим работы
-
30.09.2015 Пункты пропуска в Приморье изменят режим работы с 1 по 7 октября
-
29.09.2015 Пункты пропуска в Приморье изменят режим работы
-
09.02.2015 Приморские пункты пропуска меняют режим работы в китайский Новый год
Добавить комментарий