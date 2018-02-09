Зимняя Олимпиада стартует сегодня в Южной Корее

Сегодня стартуют зимние Олимпийские игры 2018 года. На стадионе Пхёнчхана пройдёт церемония открытия, где завершится и эстафета олимпийского огня.

Сейчас факел проносят по главным улицам города, понаблюдать за эстафетой может любой желающий. И ровно в 19:00 по местному времени (в это время в Приморье будет 21:00) олимпийский огонь попадет на главный стадион Игр.

Настроение российской делегации испортило решение CAS о недопуске 45 спортсменов к играм. Между тем, несмотря на это российские болельщики из Приморья, что корейцы принимают их очень хорошо.

И хотя официального открытия ещё не было, состязания у спортсменов уже начались. И приморцы на них уже побывали, «проболели» за российских прыгунов с трамплина, а также за сборную по кёрлингу, которая уже одержала победы в двух играх.

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim) Фев 8, 2018 в 10:14 PST

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]