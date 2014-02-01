Всероссийская гонка «Лыжня России-2018 пройдет в Приморье

Приморцев приглашают принять участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2018». Спортивный праздник пройдет в селе Калиновка Спасского района 10 февраля.

Ежегодно в Приморье в «Лыжне России» участвуют как спортсмены-профессионалы, так и лыжники-любители. В прошлом году во Всероссийской лыжной гонке, которая также проходила в селе Калиновка, приняло участие более тысячи человек.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте физкультуры и спорта, в этом году организаторами «Лыжни России» подготовлены четыре дистанции для различных возрастных групп.

Забеги состоятся на один, три, пять и 10 километров. В традиционном километровом VIP-забеге на старт выйдут представители СМИ, бизнеса, власти, известные общественные деятели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]