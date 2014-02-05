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Шокирующее число браков, заключенных в Приморье, напугало работников ЗАГСов

Шокирующее число браков, заключенных в Приморье, напугало работников ЗАГСов

Фото: Факти - ICTV

666 браков заключено в ЗАГСах края в январе 2018 года. Как рассказали «Вестям: Приморье» в департаменте ЗАГС Приморского края, за первый месяц 2018 года выдано 1754 свидетельств о рождении.

«Увеличение числа зарегистрированных рождений за первый месяц 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечено в Арсеньеве, Артеме, Владивостоке, Дальнегорске, Находке, Партизанске, а также Анучинском, Кавалеровском, Кировском, Ольгинском, Пограничном, Пожарском, Хасанском, Черниговском и Шкотовском районах», – уточнили в ведомстве.

В семьях приморцев стали чаще рождаться третьи и последующие дети. Так, из общего числа детей, рождение которых зарегистрировано в 2017 году, 41,7 % являются первенцами, 38,4% – это вторые дети, 14,3% – третьи, 3,3% - четвертые. Кроме этого, в прошлом году в крае зарегистрировано рождение 239 двоен, 11 троен и одной пятерни – четырех мальчиков и одной девочки.

Уже в январе 2018 года в Приморье зарегистрировано 666 браков.

В департаменте отметили, что в Приморском крае стабильно сохраняется положительный показатель превышения числа заключенных браков над разводами – в 1,7 раза.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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