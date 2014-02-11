Анонс на 12 февраля

12 февраля в 17.00 в Уссурийске в парке им. Чумака на ул. Вострецова, 7 - «Встреча Масленицы». В программе: театрализованное представление, игры, конкурсы, мастер-классы.

12 февраля в 19.00 во Владивостоке, КСК «Фетисов Арена». МХК «Тайфун» Владивосток – МХК «Красной Армия» Москва. Регулярный Чемпионат МХК сезона 2017-18.

12 января — Масленица - начало Сырной недели.

12 февраля 1947 г. - 71 год назад - в Приморском крае упал Сихотэ-Алинский метеорит.

12 февраля - Международный день брачных агентств.

12 февраля - День Дарвина (Международный День науки и гуманизма).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]