Анонс на 12 февраля
12 февраля в 17.00 в Уссурийске в парке им. Чумака на ул. Вострецова, 7 - «Встреча Масленицы». В программе: театрализованное представление, игры, конкурсы, мастер-классы.
12 февраля в 19.00 во Владивостоке, КСК «Фетисов Арена». МХК «Тайфун» Владивосток – МХК «Красной Армия» Москва. Регулярный Чемпионат МХК сезона 2017-18.
12 января — Масленица - начало Сырной недели.
12 февраля 1947 г. - 71 год назад - в Приморском крае упал Сихотэ-Алинский метеорит.
12 февраля - Международный день брачных агентств.
12 февраля - День Дарвина (Международный День науки и гуманизма).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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