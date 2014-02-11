Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:47
  0

Анонс на 12 февраля

12 февраля в 17.00 в Уссурийске в парке им. Чумака на ул. Вострецова, 7 - «Встреча Масленицы». В программе: театрализованное представление, игры, конкурсы, мастер-классы.

12 февраля в 19.00  во Владивостоке, КСК «Фетисов Арена». МХК «Тайфун» Владивосток – МХК «Красной Армия» Москва. Регулярный Чемпионат МХК сезона 2017-18.

12 января — Масленица - начало Сырной недели.

12 февраля 1947 г. - 71 год назад -  в Приморском крае упал Сихотэ-Алинский метеорит.

12 февраля - Международный день брачных агентств.

12 февраля - День Дарвина (Международный День науки и гуманизма).

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря