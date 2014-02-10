Неоднократно судимая жительница Находки хранила дома свертки с героином

Сотрудники Находкинского ЛО МВД России на транспорте в рамках расследования уголовного дела провели обыск по месту жительства подозреваемой в незаконном хранении наркотиков.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, в ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 11 полимерных свертков с порошкообразным веществом — смесью, содержащей героин. Общая масса наркотика составила 13 граммов. Подозреваемая — 38-летняя жительница Приморского края ранее неоднократно судима за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

По данному факту следственным отделением Находкинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело. Теперь подозреваемой грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Решение суда обвиняемая будет дожидаться под стражей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]