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Житель Партизанского района предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Житель Партизанского района предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Против приморца возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Прокуратура города Находки утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении гр-на Ч., который обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

По версии органа предварительного расследования, преступление совершено в ноябре 2017 года лицом, который ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, в ноябре 2017 года фигурант за рулем «Toyota Vista», двигался от с. Голубовка Партизанского района до Северного проспекта в г. Находке, там и остановил сотрудник ДПС. Нарушитель отказался пройти медицинское освидетельствование, это в соответствии с законодательством признается равнозначным установлению факта опьянения. 

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Следует отметить, что ранее аналогичные нарушения не влекли уголовной ответственности, а квалифицировались как административные правонарушения. В соответствии с внесенными изменениями, в настоящее время такие деяния образуют состав преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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