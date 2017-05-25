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Северокорейский паром «ManGyongBong» покидает Владивосток

Северокорейский паром «ManGyongBong» покидает Владивосток

Фото: ИнвестСтройТрест

Пограничники Приморья оформили северокорейский паром «ManGyongBong» на выход из российских вод, судно направляется в Раджин, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Как рассказал представитель компании-оператора, пограничники самостоятельно без его участия прибыли на паром и оформили все документы на выход судна за пределы РФ.

Как сообщалось, северокорейский паром «ManGyongBong», капитан которого ранее подавал сигнал бедствия из-за нехватки топлива, после бункеровки на рейде и всех проверок вошел в порт Владивостока, но причалить разрешения не получил. Спустя несколько дней на судне закончились продукты. Провиант моряки получили в четверг.

Владивостокская таможня отмечала, что при проверке парома выявлены признаки нарушения резолюции Совета Безопасности ООН о запрете прямых и косвенных поставок продовольственной продукции на судах под флагом КНДР. Об этом был уведомлен капитан морского порта, который и запретил швартовку. Кроме того, по данным Владивостокской таможни на перевозимый груз был представлен поддельный сертификат.

Оператор заявлял, что на борту легальный товар — корма для животных, которые не попадают под санкции. Владимир Баранов, гендиректор российской компании «ИнвестСтройТрест», собирался через суд получить разрешение причалить в порту.

На борту паром 30 моряков, все они граждане КНДР.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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