Приморец с изменениями личности, обвиняемый в убийстве, оскорбил судью

Мужчина, обвиняемый в убийстве человека на станции Океанская, оскорбил в ходе предварительного расследования судью и следователя в помещении одного из районных судов Владивостока.

Напомним, летом 2017 года на железнодорожной платформе станции Океанская мужчина нанес множественные удары ножом 61-летнему жителю Владивостока. Потерпевший скончался.

Кроме того, в ходе предварительного расследования мужчина, находясь в помещении одного из районных судов г. Владивостока, при рассмотрении ходатайства следователя о помещении обвиняемого в психиатрический стационар, публично оскорбил судью и следователя.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Приморского края, уличенного в совершении запрещенных уголовным законом деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1, ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду).

Согласно заключению экспертизы, мужчина страдает хроническим расстройством и не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Обвиняемый представляет опасность для общества и нуждается в принудительном лечении.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]