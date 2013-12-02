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Авария на водоводе Владивостока устранена

Авария на водоводе Владивостока устранена

Фото: Администрация ПК

Сотрудники «Приморского водоканала» закончили ремонт аварийного участка водопровода, из-за которого большую часть Владивостока пришлось переключать на другие магистрали.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, в пятницу вечером аварийные бригады завершили замену трубы водовода.  На устранении аварии были задействованы 13 единиц техники и более 20 специалистов.

Сроки устранения порыва затянулись из-за постоянного заполнения грунтовыми водами и глубиной залегания самой трубы – более пяти метров.

Несмотря на значительный объём аварии, в короткие сроки все потребители Советского, Первореченского и части Ленинского района – всего более 110 тысяч жителей, были переключены на другие водоводы.

Среди причин аварии руководитель предприятия назвал износ сетей и подвижку грунта из-за сильного промерзания. Также на месте порыва ранее проводились кем-то земляные работы, что тоже может косвенно повлиять на возникновение порыва, говорят специалисты.

Напомним, порыв магистрального водовода произошёл ночью 8 февраля на улице Цимлянской. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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