В Приморье за долги арестовали автотягач стоимостью в несколько миллионов рублей
В Приморье судебные приставы наложили арест на многотонный тягач, чтобы взыскать с правонарушителя административный штраф на сумму в несколько миллионов рублей, сообщают «Вести: Приморье» по материалам газеты «Заря».
В соответствии с требованиями исполнительного документа житель Октябрьского района должен выплатить административный штраф в размере 2,2 млн., рублей за незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов.
В целях взыскания административного штрафа судебный пристав-исполнитель, установив наличие имущества, на которое можно обратить взыскание, наложил арест на тягач марки VOLVO.
Если должник не рассчитается по обязательствам, то огромная фура уйдет с молотка. Сначала имущество оценят, а затем передадут на реализацию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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