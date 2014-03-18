В Приморье за долги арестовали автотягач стоимостью в несколько миллионов рублей

В Приморье судебные приставы наложили арест на многотонный тягач, чтобы взыскать с правонарушителя административный штраф на сумму в несколько миллионов рублей, сообщают «Вести: Приморье» по материалам газеты «Заря».

В соответствии с требованиями исполнительного документа житель Октябрьского района должен выплатить административный штраф в размере 2,2 млн., рублей за незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов.

В целях взыскания административного штрафа судебный пристав-исполнитель, установив наличие имущества, на которое можно обратить взыскание, наложил арест на тягач марки VOLVO.

Если должник не рассчитается по обязательствам, то огромная фура уйдет с молотка. Сначала имущество оценят, а затем передадут на реализацию.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]