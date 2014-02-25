Приморских болельщиков на Олимпиаде напугали землетрясением (фото)
Сотни российских болельщиков, которые в эти дни находятся на Зимней Олимпиаде в Южной Корее, были напуганы экстренными оповещениями, которые сотовые операторы страны утренней свежести прислали им на мобильные телефоны.
Согласно тексту сообщения, на востоке страны зафиксировано землетрясение, и есть опасность появления афтершоков.
По сообщениям жителей Приморья, которые сейчас находятся в Корее, толчки действительно ощущали те, кто был недалеко от городов Сокчхо и Каннын.
На настроении участников Олимпиады экстренные оповещения никак не отразилось.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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