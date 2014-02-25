Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:09
  0

Приморских болельщиков на Олимпиаде напугали землетрясением (фото)

Приморских болельщиков на Олимпиаде напугали землетрясением (фото)

Сотни российских болельщиков, которые в эти дни находятся на  Зимней Олимпиаде в Южной Корее, были напуганы экстренными оповещениями, которые сотовые операторы страны утренней свежести прислали им на мобильные телефоны.

Согласно тексту сообщения, на востоке страны зафиксировано землетрясение, и есть опасность появления афтершоков.

По сообщениям жителей Приморья, которые сейчас находятся в Корее, толчки действительно ощущали те, кто был недалеко от городов Сокчхо и Каннын.

На настроении участников Олимпиады экстренные оповещения никак не отразилось.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря