Приморских болельщиков на Олимпиаде напугали землетрясением (фото)

Сотни российских болельщиков, которые в эти дни находятся на Зимней Олимпиаде в Южной Корее, были напуганы экстренными оповещениями, которые сотовые операторы страны утренней свежести прислали им на мобильные телефоны.

Согласно тексту сообщения, на востоке страны зафиксировано землетрясение, и есть опасность появления афтершоков.

По сообщениям жителей Приморья, которые сейчас находятся в Корее, толчки действительно ощущали те, кто был недалеко от городов Сокчхо и Каннын.

На настроении участников Олимпиады экстренные оповещения никак не отразилось.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]