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Новое опасное развлечение может появиться во Владивостоке

Новое опасное развлечение может появиться во Владивостоке

Фото: IntiLED

Жители Приморья стараются разнообразить свою жизнь разными способами: кто-то занимается бейсджампингом, летает на параплане, кто-то ходит на зимнюю рыбалку, а у кого-то есть мечта — прогуляться по мосту на остров Русский.

Так, на одном из сайтов, посвященном развлечениям, жизненным целям и вызовам самому себе, появилось предложение, от которого мало бы кто отказался. Это так называемый челлендж — «Прогуляться по мосту на остров Русский». Сложность данного челленджа оценивается по уровню сложности на «тройку» — на такое количество баллов должен увеличиться рейтинг смельчака, прогулявшегося по Русскому мосту пешком. Пока прогулку запланировал только один человек.

Русский мост — вантовый мост во Владивостоке через пролив Босфор Восточный, соединяет полуостров Назимова с мысом Новосильского на острове Русском. Строительство было начато 3 сентября 2008 года в рамках программы подготовки города к проведению саммита АТЭС в 2012 году. Русский мост — второй по высоте мост в мире, высота составляет 324 метра. Имеет самый большой в мире пролет среди вантовых мостов, длиной 1104 метра. Отметим, пешие прогулки по мосту запрещены, здесь разрешено только автодвижение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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