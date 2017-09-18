Сотни пьяных водителей задержали на дорогах Приморья
С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 692 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 570 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 54 правонарушителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
За прошедшую неделю на территории Приморского края выявлено и привлечено к административной ответственности 211 нетрезвых автомобилистов. Зарегистрировано 3 «пьяных» дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести. Автоаварии произошли в городах Уссурийск и Находка, а также в Спасском районе края.
Так, в г. Находка 27-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля Тойота Королла Аксио, в результате чего транспортное средство совершило наезд на опору уличного освещения. При ударе получили травмы 3 человека: водитель, а также 2 пассажира. Автомобилистка управляла транспортным средством с признаками алкогольного опьянения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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