Региональный оператор по обращению с твёрдыми отходами заработает в Приморье в этом году

До 1 мая 2018 года в регионе выберут единого регионального оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. То, как будет строится работа по утилизации отходов по новой схеме, а также решение проблемы мусора в городах и районах края, обсудили на селекторном совещании под председательством вице-губернатора Приморья Гагика Захаряна.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, в совещании приняли участие руководители краевых департаментов по ЖКХ, по тарифам, департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, главы муниципалитетов, представители прокуратуры Приморского края.

Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр Коршенко доложил, что сейчас корректируется ранее утверждённая территориальная схема по обращению с отходами.

«Корректировка территориальных схем по всей стране обусловлена внесением изменений в федеральное законодательство, поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина, а также рекомендаций Минстроя России и Государственной Думы в сфере обращения с отходами», – уточнил руководитель ведомства.

По словам Александра Коршенко, в рамках корректировки терсхемы необходимо учесть отходы от лечебно-профилактических учреждений, произвести перерасчет предложений по тарифам с учетом утвержденных нормативов.

Также необходимо проработать вопросы сбора и размещения отходов в северных и отдаленных населенных пунктах Приморского края, предусмотреть инфраструктуру обращения с отходами с учетом поручений Президента России – ежегодного снижать объемы захоронения и увеличения процента утилизации и переработки мусора.

Всего согласно схеме, в крае будет создано 13 полигонов по утилизации бытовых отходов.

Участники совещания пояснили, что основная функция регионального оператора – обеспечение своевременного, безопасного для населения и окружающей среды качественного сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых коммунальных отходов на территории Приморского края.

Однако уже сейчас в ряде городов и районов края сложились серьёзные проблемы с утилизацией мусора. Так, в девяти муниципалитетах закончились лицензии на захоронения и утилизацию твёрдых бытовых отходов.

Помимо этого многих глав районов волнует, как будет производиться вывоз и место утилизации мусора, не приведёт ли это к удорожанию этих услуг и росту несанкционированных свалок.

Гагик Захарян отметил неудовлетворительную работу самих руководителей муниципалитетов, подчеркнув, что все возникшие вопросы копились годами, и многие даже не пытались их решать.

«Приход на коммунальный рынок регионального оператора не решит все вопросы, и ждать, ничего не делая, надеясь на него, абсолютно неверно. Наша общая задача максимально оптимизировать этот цикл работы», – акцентировал вице-губернатор.

Вице-губернатор обратил внимание и на слабую проработку тарифа на вывоз и утилизацию отходов по краю.

Гагик Захарян поручил до 10 февраля в проблемных населённых пунктах разработать в соответствии с законодательством временную дорожную карту по вывозу и складированию мусора до прихода регионального оператора.

Также до 16 февраля главам муниципалитетов необходимо внести свои предложения в территориальную схему по обращению с отходами.

Регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами определят в Приморье в мае этого года. Выбор единого оператора будет способствовать упорядочиванию сбора и переработки отходов, привлечению инвестиций в эту сферу, строительство новых мусороперерабатывающих заводов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]