Мотоциклист упал с обрыва на острове Русском

Проверку по факту смерти управлявшего мотоциклом жителя Владивостока проводят сотрудники полиции. Тело погибшего, упавшего с обрыва, обнаружил случайный прохожий во время прогулки по Русскому острову.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, житель Владивостока, прогуливаясь с супругой по Русскому острову в сторону мыса Тобизина, обнаружили на дороге рюкзак и лужу крови. Посмотрев с края обрыва, мужчина увидел, что внизу лежит молодой человек без признаков жизни, а рядом с ним находится мотоцикл.

Сотрудники полиции установили, что погибший - 22-летний житель Ленинского района Владивостока. По предварительным данным, парень во время езды не справился с управлением, упал на дорогу, а затем сорвался с обрыва.

По факту несчастного случая со смертельным исходом проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]