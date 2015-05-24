Мотоциклист упал с обрыва на острове Русском
Проверку по факту смерти управлявшего мотоциклом жителя Владивостока проводят сотрудники полиции. Тело погибшего, упавшего с обрыва, обнаружил случайный прохожий во время прогулки по Русскому острову.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, житель Владивостока, прогуливаясь с супругой по Русскому острову в сторону мыса Тобизина, обнаружили на дороге рюкзак и лужу крови. Посмотрев с края обрыва, мужчина увидел, что внизу лежит молодой человек без признаков жизни, а рядом с ним находится мотоцикл.
Сотрудники полиции установили, что погибший - 22-летний житель Ленинского района Владивостока. По предварительным данным, парень во время езды не справился с управлением, упал на дорогу, а затем сорвался с обрыва.
По факту несчастного случая со смертельным исходом проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.05.2016 Во Владивостоке молодой парень повесился рядом с жилым домом
-
19.04.2016 Во Владивостоке молодой человек повесился в бомбоубежище
-
09.09.2015 Парень и девушка сорвались с обрыва на Набережной в центре Владивостока
-
03.08.2015 Во Владивостоке, сорвавшись со скалы, погиб молодой человек
-
27.07.2015 Мужчина сорвался со скалы во время прогулки на о.Русском
-
24.05.2015 Девушка упала с обрыва рядом с трассой Седанка-Патрокл во Владивостоке
Добавить комментарий