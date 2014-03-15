Свыше 80 млн рублей уйдет на строительство спортзала владивостокской школы № 6

Строительство спортивного зала для средней общеобразовательной школы №6 во Владивостоке начнут в ближайшие дни.

Администрация города уже определила подрядчика, который займется возведением объекта. Деньги на строительство заложены и в городском, и в краевом бюджетах. Муниципалитет готов приступить к работам и обязуется закончить их к ноябрю следующего года, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Согласно проекту будущего спортивного зала, на строительство объекта будет направлено свыше 80 млн рублей из краевого и муниципального бюджетов. Спортзал будет размещен в трехэтажном здании, в котором оборудуют два тренажерных зала, зал для занятий физкультурой и тир.

«На комплексную постройку объекта отведено 284 дня», – сообщили в мэрии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]