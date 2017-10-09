Анонс на 13 февраля

13 февраля в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – лирическая драма в двух действиях по пьесе Л. Зорина «Варшавская мелодия».

13 февраля в 19.30 – «Фабрика» (пр-т 100-летия Владивостока, 54а) – турнир по боулингу для влюбленных пар.

13 февраля в 20.00 – танцевальная студия «Контакт» во Владивостоке (Светланская, 48) – открытый урок по вальсу.

13 февраля в 17.00 в Уссурийске, на территории молодежного центра «Горизонт» на ул. Ленина, 80 - развлекательное мероприятие, посвященное второму дню масленичной недели «Заигрыш». В программе: молодежные игры, кукольный театр, блинная эстафета, масленичный хоровод, битва подушками и другие веселые игры.

13 февраля в Музейно-выставочном центре «Находка» - фольклорная программа «Широкая Масленица».

13-23 февраля в Уссурийске, с/к «Локомотив» (ул. Слободская, 6) - Всероссийские соревнования «Мини-футбол в школу», 3-й этап, зона ДВФО, юноши, девушки 2000-2007 гг.р.

13 февраля – Всемирный день радио.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]