Школьники Владивостока смогли погрузиться в японскую культуру. Краевая детская библиотека организовала большой восточный фестиваль в честь перекрестного года Японии и России. В течение нескольких дней юные читатели участвовали в различных мастер-классах: по соседству проходили уроки каллиграфии и занятия с тренером боевых искусств.

Необычные уроки письма получили юные посетители краевой детской библиотеки. Искусство начертания японских иероглифов это не просто «восточный алфавит» — каждый символ под кистью мастера становится художественным произведением. Дети постарались написать свои первые каллиграфические картины. И это стало частью большого восточного фестиваля, который проходил в библиотеке целую неделю.

Наталья Полянская, главный библиотекарь сектора организационно-методической работы ПКДБ: «Мы уже 23 года дружим с префектуральной библиотекой Тоттори. У нас по программе обмена — мы присылаем книги в библиотеку Тоттори, они присылают книги нам».

Наталья Полянская, главный библиотекарь сектора организационно-методической работы ПКДБ: «Международное направление — одно из важных направлений, которые мы развиваем вот уже много лет. И, кончено, перекрестный год России и Японии мы не могли не отметить».

От искусства письма — к искусству боя. Один из залов библиотеки ненадолго превратился в спортивный. Мастерство айкидо не покорится за пару часов обучения, но школьники получили пару полезных уроков. А также узнали кое-что новое о культуре и истории Страны Восходящего Солнца.

Евгений Могильников, ведущий тренер Дальневосточной федерации айкидо айкикай: «Айкидо — предтеча айкидо, айкидзюцу — придумали вооруженные люди, которые не хотели, чтобы их лишили оружия. В какой-то момент происходил захват руки, которая тянулась к мечу, и нужно было действовать решительно и быстро, чтобы освободиться от этого захвата».

Участвовать в мастер-классах могли все желающие, но большая часть посетителей в эти дни все же постоянные читатели. Маленьким гостям большого праздника рассказывали не только о японском искусстве, но также дали поиграть в японские игры. Так, Миша Коваленко впервые сел за партию Го — показалось, что игра чем-то похожа на шашки.

Миша Коваленко, участник мастер-класса:

- Это интересней, чем шашки или нет?

- Да, интереснее!

- А почему?

- Ну, тут по-другому рубить нужно. Надо окружать четырьмя шашками — с четырех сторон. Интереснее...

Только в последний день фестиваля японской культуры в краевой библиотеке провели больше десятка мастер-классов. Дети смотрели мультфильмы аниме, рисовали комиксы манга. А под конец праздника участники сделали собственных воздушных змеев — не особых японских, а обычных — без национальности. Их запустили в завершении фестиваля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]