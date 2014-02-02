Приморцы массово встали на лыжи под Спасском-Дальним. Краевой этап глобальной всероссийской гонки второй год собирает на лыжной базе Калиновки мастеров и любителей зимнего спорта со всего Приморья. Раньше флаги развивались исключительно в Арсеньеве.

Это точно спасская фишка — самые маленькие участники забега встают на малоформатные белые лыжи.

Сергей Михалик, участник приморского этапа «Лыжни России»: «Первый раз бежит километр. И если дальше дело пойдет, приобретем уже свой инвентарь».

Оказывается, лыжный спорт обязателен во всех местных детских садах и школах. И база в районе Калиновки для юного спасского поколения родная трасса. Но многое зависит и от родителей, от бабушек и дедушек. Вот на километровый забег выходит дед Виктор Киприн и его внуки — Кирилл и крошка Димка, всего-то полтора года лыжнику.

Виктор Киприн, Кирилл Канатников: «Нормально бежит, пока так, а на спуск попробуем отпустить».

И ведь сделали это Киприны-Канатниковы. Дружно, втроем и финишируют. Кого-то на лыжи ставят, не спрашивая, а где-то приходится и уговорить.

Андрей Курочка, участник приморского этапа «Лыжни России»: «Поехали на километр!»

Оксана Биляс, участник приморского этапа «Лыжни России»: «Согласна только на километр!»

Кокер-спаниель по кличке Лаки согласна бежать все этапы, и майку с собой притащила.

Александр Завтрик, участник приморского этапа «Лыжни России»: «Этот питомец — старый участник и лыжных гонок, и гонок на собаках, и болельщик верный!»

А еще лохматый — изобретатель новой снежной дисциплины — откапывания на скорость.

Лаки копает носом снег, находит бутылку.

Елена Османова, участник приморского этапа «Лыжни России»: «Мне лыжница одна по уху палкой съездила, и сережка отлетела, но ведь, представляете, нашла!»

Полторы тысячи участников в этом году. Кроме детсадовцев и школьников, люди почти всех профессий, в том числе и военнослужащие частей центрального Приморья. И умудренные опытом пенсионеры: старшему 90 лет! Результат, конечно, имеет значение, но не так уж важен, когда на щеках алый румянец, а вокруг синие горы и белый снег.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]