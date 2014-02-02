В Калиновке под Спасском-Дальним прошел приморский этап «Лыжни России». Видеорепортаж Ольги Катренко
Приморцы массово встали на лыжи под Спасском-Дальним. Краевой этап глобальной всероссийской гонки второй год собирает на лыжной базе Калиновки мастеров и любителей зимнего спорта со всего Приморья. Раньше флаги развивались исключительно в Арсеньеве.
Это точно спасская фишка — самые маленькие участники забега встают на малоформатные белые лыжи.
Сергей Михалик, участник приморского этапа «Лыжни России»: «Первый раз бежит километр. И если дальше дело пойдет, приобретем уже свой инвентарь».
Оказывается, лыжный спорт обязателен во всех местных детских садах и школах. И база в районе Калиновки для юного спасского поколения родная трасса. Но многое зависит и от родителей, от бабушек и дедушек. Вот на километровый забег выходит дед Виктор Киприн и его внуки — Кирилл и крошка Димка, всего-то полтора года лыжнику.
Виктор Киприн, Кирилл Канатников: «Нормально бежит, пока так, а на спуск попробуем отпустить».
И ведь сделали это Киприны-Канатниковы. Дружно, втроем и финишируют. Кого-то на лыжи ставят, не спрашивая, а где-то приходится и уговорить.
Андрей Курочка, участник приморского этапа «Лыжни России»: «Поехали на километр!»
Оксана Биляс, участник приморского этапа «Лыжни России»: «Согласна только на километр!»
Кокер-спаниель по кличке Лаки согласна бежать все этапы, и майку с собой притащила.
Александр Завтрик, участник приморского этапа «Лыжни России»: «Этот питомец — старый участник и лыжных гонок, и гонок на собаках, и болельщик верный!»
А еще лохматый — изобретатель новой снежной дисциплины — откапывания на скорость.
Лаки копает носом снег, находит бутылку.
Елена Османова, участник приморского этапа «Лыжни России»: «Мне лыжница одна по уху палкой съездила, и сережка отлетела, но ведь, представляете, нашла!»
Полторы тысячи участников в этом году. Кроме детсадовцев и школьников, люди почти всех профессий, в том числе и военнослужащие частей центрального Приморья. И умудренные опытом пенсионеры: старшему 90 лет! Результат, конечно, имеет значение, но не так уж важен, когда на щеках алый румянец, а вокруг синие горы и белый снег.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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