Прокуратура выявила нарушения в зданиях тубдиспансера во Владивостоке

Прокуратура Советского района Владивостока и Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю провели проверку соблюдения ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер» требований законодательства об охране здоровья граждан, в том числе по доводам публикаций, размещенных в местных СМИ.

При осмотре помещений противотуберкулезного диспансера выявлены многочисленные нарушения требований СанПин 2.1.3.2630–10 в части их санитарно-технического состояния.

Так, коридор 1 этажа фтизиатрического костно-урологического отделения имеет значительные повреждения штукатурки, на 2 этаже этого же отделения в палатах зафиксировано провисание конструкции потолка. Стены помещений имеют многочисленные трещины, сообщает приморская прокуратура.

При осмотре палат отделений лечебного корпуса для пациентов обнаружено, что в палатах хирургического отделения штукатурка отходит от стен, имеются дефекты отделки пола, стен и потолков (трещины, следы течей, покрытие пола не плотно прилегает к основанию).

Кроме этого, здание противотуберкулезного диспансера не оборудовано системами вентиляции с механическим и/или естественным побуждением, практически во всех палатах лечебного корпуса отсутствуют сплошные рассеиватели на светильниках общего освещения, имеется дефицит площадей на одного пациента в палатах и др.

По фактам выявленных нарушений закона главному врачу противотуберкулезного диспансера внесено представление, результаты рассмотрения которого поставлено на контроль прокурора. В отношении должностного лица больницы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), которое направлено в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю для рассмотрения.

Фактическое устранение нарушений закона будет проверено прокуратурой по истечении установленного законом срока в ходе контрольной проверки. По ее итогам, при наличии оснований, будет принято решение о защите прав пациентов на благоприятное и безопасное лечение в судебном порядке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]