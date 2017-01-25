Тернейские пожарные спасли человека из горящего дома

В ночь на 11 февраля, в 1.26, пожарным Тернейского района поступила информация о пожаре в частном жилом доме, расположенном в поселке Терней на улице Чапаевская. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС. Через 3 минуты на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению — горели кухня, кладовая и веранда. Из горящего дома пожарные спасли человека.

В 4.56 пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 85 кв. м.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]