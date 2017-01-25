Тернейские пожарные спасли человека из горящего дома
В ночь на 11 февраля, в 1.26, пожарным Тернейского района поступила информация о пожаре в частном жилом доме, расположенном в поселке Терней на улице Чапаевская. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС. Через 3 минуты на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению — горели кухня, кладовая и веранда. Из горящего дома пожарные спасли человека.
В 4.56 пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 85 кв. м.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
10.01.2018 В дни новогодних праздников пожарные спасли пятерых человек в Приморье
-
07.11.2017 Приморские пожарные спасли двух женщин из горящего дома
-
31.07.2017 Пожарные спасли женщину в поселке Кировский
-
14.06.2017 Приморские пожарные спасли ребенка из горящего дома
-
16.03.2017 Пожарные села Михайловка спасли двоих человек из горящего дома
-
25.01.2017 Огнеборцы Лесозаводска спасли человека при пожаре в одноквартирном деревянном доме
Добавить комментарий