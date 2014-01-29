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Сотни приморских пенсионеров получили адресную помощь из краевого бюджета

Сотни приморских пенсионеров получили адресную помощь из краевого бюджета

В этом году первые выплаты «губернаторской тысячи» пошли в конце января. Более 525 тысяч приморских пенсионеров уже получили единовременную адресную помощь. На эти цели краевой бюджет направил около 533 миллионов рублей. Сейчас выплата идет тем, кто получает пенсию через почтовые отделения или на дому, - сообщили в администрации Приморского края.

Специалисты утверждают, что традиционную для региона меру социальной поддержки получат абсолютно все пенсионеры. Дополнительных заявлений не требуется. Исключение составляют лишь пенсионеры-силовики, которые не получают иных мер социальной поддержки, а поэтому данных, необходимых для начисления на них, нет. Таким гражданам необходимо предоставить по месту жительства заявление, справка о назначении пенсии или пенсионное удостоверение с указанием даты назначения пенсии, а также паспорт.

По словам главы департамента, заявление на выплату потребуется также от тех пенсионеров, которые прибыли в Приморье из других регионов. Они могут обратиться в территориальные отделы или многофункциональные центры. Помимо паспорта, потребуется справка о назначении пенсии с указанием даты назначения.

Как сообщили специалисты администрации Приморского края, в марте основная часть пенсионеров адресную помощь уже должна получить. А вот заявление о назначении меры социальной поддержки специалисты примут до 15 ноября.

Адреса и телефоны территориальных отделов, а также образец заявления размещены на официальном сайте департамента. Данные МФЦ можно найти сайте www.mfc-25.ru.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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