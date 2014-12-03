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В Приморье на браконьеров заведено пять уголовных дел

В Приморье на браконьеров заведено пять уголовных дел

Фото: Администрация Приморского края

Сотрудниками оперативных групп охотнадзора в 2017 году в Приморском крае было проведено более 2,5 тысяч антибраконьерских рейдов. В результате конфисковано 123 единицы незарегистрированного огнестрельного оружия, изъято 46 туш незаконно добытых животных. Из них – 16 косуль, девять кабанов, четыре изюбря, 12 пятнистых оленя, кабарга, гималайский и три бурых медведя. По фактам выявленных нарушений заведено пять уголовных дел.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, регулярное проведение обучающих семинаров позволило повысить качество работы оперативных групп. Уменьшилось количество возвращенных протоколов, сократилось количество административных дел, которые прекращены из-за недоброкачественного исполнения документов, нехватки фактов, которые являются доказательной базой в делах о нарушениях.

Стоит отметить, что работа службы охотничьего надзора Приморского края поддерживается Центром «Амурский тигр» и WWF России. В прошлом году Центр “Амурский тигр” передал департаменту охотнадзора четыре тепловизора, 11 автомобилей высокой проходимости, 12 квадроциклов и 12 снегоходов. Все инспекторы оснащены комплектами зимней и летней одежды.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил МВД России совместно с Администрацией Приморского края рассмотреть вопрос о распространении в регионах положительной практики организации работы оперативных антибраконьерских групп, применяемой в Приморье.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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