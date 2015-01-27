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Празднование дня рождения обернулось для приморца обращением в полицию

Празднование дня рождения обернулось для приморца обращением в полицию

Фото: АиФ Красноярск

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение молодого человека. Заявитель рассказал, что из его гостиничного номера похищены личные вещи. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 20 тысяч рублей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, потерпевший  отмечал день рождения в компании своих друзей.  Выйдя в коридор,  молодые люди познакомились с мужчиной из  соседнего  номера и пригласили его на праздник. После того, как именинник и его друзья уснули, гость покинул гостиничный номер, похитив телефоны молодых людей.

По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего ранее судимого местного жителя.

В отделе полиции он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).  Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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