Празднование дня рождения обернулось для приморца обращением в полицию
В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение молодого человека. Заявитель рассказал, что из его гостиничного номера похищены личные вещи. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 20 тысяч рублей.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, потерпевший отмечал день рождения в компании своих друзей. Выйдя в коридор, молодые люди познакомились с мужчиной из соседнего номера и пригласили его на праздник. После того, как именинник и его друзья уснули, гость покинул гостиничный номер, похитив телефоны молодых людей.
По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего ранее судимого местного жителя.
В отделе полиции он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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