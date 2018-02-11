Откровенные "косатки" покорили соцсети Владивостока (фото)

Откровенная фотосессия первой в истории Владивостока женской команды по американскому футболу «Косатки»,опубликованная на @vladivostok_orcas, взорвала местные социальные сети. Девушки выложили в сеть горячие снимки и пригласили всех желающих вступить в их ряды: "Мы любим и ценим каждого игрока нашей команды❤Вместе стремимся быть лучше🔝

Мы собрали инженеров, поваров, врачей, художников, учителей и ещё много замечательных людей, и без НИХ не было бы НАС.

Люби футбол вместе с нами!

Играй в футбол вместе с нами!"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]