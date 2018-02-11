Новости Общество Спорт

QR Код этой страницы
Вчера, 23:41
  7

Откровенные "косатки" покорили соцсети Владивостока (фото)

Откровенные

Откровенная  фотосессия первой в истории Владивостока женской команды по американскому футболу «Косатки»,опубликованная на @vladivostok_orcas, взорвала местные социальные сети. Девушки выложили в сеть горячие снимки и пригласили всех желающих вступить в их ряды: "Мы любим и ценим каждого игрока нашей команды❤Вместе стремимся быть лучше🔝
Мы собрали инженеров, поваров, врачей, художников, учителей и ещё много замечательных людей, и без НИХ не было бы НАС.
Люби футбол вместе с нами!
Играй в футбол вместе с нами!" 

Каждый день мы боремся. Боремся не только друг с другом, но и с общественным мнением👊🏻 Разрываем не только майки друг на друге, но и общественные стандарты красоты. Мы считаем, что американский футбол - это красиво🔥 Поддержим друг друга (даже ногой), и поплачем вместе, и посмеёмся. Мы абсолютно согласны с высказыванием «хорошего человека должно быть много» и гордимся тем, что у нас много хороших людей🖤 Стань частью чёрно-белой семьи, пиши в Директ или по кнопке «позвонить»📲 Фото: @bzaeva17 #goorcas #blackwhitefamily #americanfootball

Публикация от "Vladivostok Orcas" 🐋🏈 (@vladivostok_orcas)


Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря