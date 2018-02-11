Откровенные "косатки" покорили соцсети Владивостока (фото)
Откровенная фотосессия первой в истории Владивостока женской команды по американскому футболу «Косатки»,опубликованная на @vladivostok_orcas, взорвала местные социальные сети. Девушки выложили в сеть горячие снимки и пригласили всех желающих вступить в их ряды: "Мы любим и ценим каждого игрока нашей команды❤Вместе стремимся быть лучше🔝
Мы собрали инженеров, поваров, врачей, художников, учителей и ещё много замечательных людей, и без НИХ не было бы НАС.
Люби футбол вместе с нами!
Играй в футбол вместе с нами!"
Каждый день мы боремся. Боремся не только друг с другом, но и с общественным мнением👊🏻 Разрываем не только майки друг на друге, но и общественные стандарты красоты. Мы считаем, что американский футбол - это красиво🔥 Поддержим друг друга (даже ногой), и поплачем вместе, и посмеёмся. Мы абсолютно согласны с высказыванием «хорошего человека должно быть много» и гордимся тем, что у нас много хороших людей🖤 Стань частью чёрно-белой семьи, пиши в Директ или по кнопке «позвонить»📲 Фото: @bzaeva17 #goorcas #blackwhitefamily #americanfootball
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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