Он на 13 лет старше Приморского края. Ветеран Великой Отечественной и ветеран труда, почетный житель города Партизанска Михаил Романенко рассказал нашим корреспондентам, как он всю жизнь служил Родине. О геройстве как на полях сражений, так и в глубинах шахты — в нашем следующем сюжете из специального проекта ГТРК «Владивосток» «Приморью — 80! Наша история».

На пиджаке Михаила Андреевича нет свободного места от орденов и медалей. Награды как за самоотверженный труд, так за храбрость на войне. Семнадцатилетним мальчишкой он в 1942-м году был призван в армию. Служил в элитном десантном подразделении.

Михаил Романенко, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда: «В Хабаровске была вторая воздушно-десантная бригада. Одна на весь Дальний Восток».

Сначала охранял границу на Дальнем Востоке. А затем его бригаду отправили освобождать Австрию. О своих подвигах говорит мало. Больше — о героизме однополчан. Например, как хитрость и ловкость одного его товарища помогла справиться с целым взводом окопавшихся немцев.

Михаил Романенко, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда: «Переплыл на тот берег с финкой. А у нас у всех финки были. Автомат не взял. Первого немца зарезал — весь в крови вымазался. По окопу идет и орет! Они, как от черта от него бежали все».

Освобождали Вену улица за улицей. В упорных боях Михаил Романенко потерял немало друзей и земляков. Но с задачей десантники справились. Фашистов из города выбили, местное население освободили.

Михаил Романенко, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда: «Приносят на полотенце каравай и солонку! Комбату приносят: «Спасибо вам, что нас спасли от немцев». Понимаете, какой случай был».

После Вены двинулись дальше. На Германию. Но до Берлина наш герой так и не дошел. Возвращаясь с боевого задания, был серьезно ранен. В госпитале и встретил 9 мая.

Михаил Романенко, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда: «Забегает в палату заместитель начальника госпиталя. «Ура, товарищи, война кончилась!» Дали на обед по сто граммов какой-то бормотухи мадьярской. Все такие герои, все хвалятся, каждый что-то рассказывает. Радость такая. И сейчас слезы».

Вернувшись в родной Партизанск, долго не мог определиться, где работать. Сменив несколько профессий, решил пойти работать шахтером. Наперекор отцу, который в шахтах оставил все свое здоровье.

Михаил Романенко, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда: «А мне отец наказывал: «Сынок, где б не работал, в шахту не лезь». Он же работал, все в ручную было тогда».

В шахтах Партизанска трудился до самой пенсии. В забое, как и на войне, не искал легких путей. Работал, не щадя себя. А уж в шахтах было всякое. И падал от изнеможения после нескольких смен, и доставали его товарищи из-под завалов. Сейчас Михаил Романенко — почетный житель Партизанска. Называет себя очень богатым человеком! У него трое детей, пять внуков и восемь правнуков!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]