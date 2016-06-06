Информация о погоде, последние события из жизни края. В эфире радиостанций ГТРК «Владивосток» выходит 49 выпусков новостей в сутки. Юлия Бояшова в эфире работает около 18 лет. На радио пришла еще в студенчестве.

Юлия Бояшова, ведущая программ: «Я отношусь, наверное, к тем счастливым людям, которые утром с радостью бегут на свою работу, потому что я знаю, что меня ждет эфир и общение со слушателями».

«Радио России: Приморье», «Вести FM: Владивосток» и «Радио «Маяк». Владивосток» — эфир всех этих станций составляет больше десяти часов вещания каждый день. И это не только выпуски новостей — специальные рубрики, интервью, авторские программы. Например, в «Соседях по планете» Юлия Бояшова рассказывает о дикой природе Приморья и ее обитателях, в «Диалогах о культуре» Кристина Радченко знакомит радиослушателей с творческими и яркими жителями края.

Кристина Радченко, ведущая программ: «Безусловно, в нашей работе основополагающим является любовь к тому, что ты делаешь. И искренность, запал, с которым мы приходим на работу. Мне кажется, они обязательно дойдут до слушателя, пусть даже нас он не видит, главное — слышит! И главное, чтобы в нашем голосе отражалась эта самая любовь к своему делу».

Программа «Ледокол» в радиоэфире с января 2017 года. Выходит на «Радио России: Приморье». Ее автор Егор Коваленко приглашает в студию молодых исполнителей, известные или только начинающие музыкальные группы. Гости устраивают настоящие концерты в прямом эфире.

Но не только благодаря работе журналистов создается эфир на радио. Большую работу выполняют звукорежиссеры. На радиостанциях ГТРК «Владивосток» их восемь человек. Они монтируют интервью и программы, полностью контролируют радиоэфир. Все то, что люди слышат в радиоприемниках, проходит через руки звукорежиссеров.

Павел Патрикеев, руководитель группы звукорежиссеров ГТРК «Владивосток»: «Подборка материалов, расстановка в хронологической последовательности, подбор музыкальной композиции, чтобы она не выбивалась из общего аудиоряда. Это все трудоемко, конечно, нарабатывается годами».

Радиостанции ГТРК «Владивосток» можно не только услышать, но и увидеть. Самые интересные интервью с гостями радиоэфира снимают для телеэфира. Их можно посмотреть на канале «Россия-24», а также отдельные трансляции на сайте vestiprim.ru.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]