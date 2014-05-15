Создание «умного» ЖКХ обсудят в Приморье

Концепцию развития ЖКХ в Приморье до 2022 года планируется разработать до конца апреля. Для этого создана рабочая группа, которая занимается смысловым наполнением концепции.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в основе концепции – два проекта – энергосбережение и цифровое ЖКХ.

Энергосбережение, в первую очередь, коснется школ, детских садов, больниц, а также энергоёмких предприятий края.

Второй крупный проект реформы жилищно-коммунального комплекса Приморья – внедрение цифрового или «умного» ЖКХ. Главный смысл проекта – сделать более прозрачными взаимоотношения ресурсоснабжающих предприятий и потребителей.

«Сегодня ресурсники оказывают услуги кто по нормативу, кто по старым приборам учета, и в итоге получаем много жалоб от жителей и от предприятий. Мы планируем установку датчиков в каждом доме, которые позволяют учитывать реальные объемы потребления тепла и воды. Также это позволит сделать более прозрачными расчеты за услуги», – сказал вице-губернатор Гагик Захарян.

Он акцентировал, что уже есть потенциальные инвесторы, готовые вложить свои средства в эти проекты. Среди них – ПАО «Ростелеком», ряд ведущих банков России. Свои технологии готов предоставить и Роскосмос.

Реализацию этих важных направлений в ближайшее время обсудят в Приморье – совместно с рабочей группой Совета Федерации России состоится координационный совет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]