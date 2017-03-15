«Образование Приморья. Точки роста»: Во Владивостоке прошел V «Робофест»
«Образование Приморья. Точки роста»: Во Владивостоке прошел V «Робофест».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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