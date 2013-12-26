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Девять молодежных проектов из Приморья признаны лучшими в России

Девять молодежных проектов из Приморья признаны лучшими в России

Фото: primorsky.ru

Почти 2 миллиона рублей выиграли приморские молодежные организации на реализацию своих проектов по итогам конкурса волонтерских инициатив «Хочу делать добро».

Как сообщили в департаменте по делам молодежи, заявки на участие в Конкурсе подали почти восемь тысяч человек из 85 субъектов Российской Федерации.

Среди приморских проектов-победителей – «Right Now», направленный на развитие специальных навыков у молодежи, «Голоса Дальнего Востока», туристическое движение «Escape», Российский форум социо-гуманитарного знания «Наука внутри нас», начальная школа бизнеса, автопробег «Дорогами памяти», традиционный праздник весны в ДВФУ «День Скворца» и другие.

150 тысяч рублей выиграл проект, направленный на поиск пропавших детей. Волонтеры объединения выполняют эту работу с 2013 года, за это время они приняли участие в поиске 256 пропавших людей. Помимо этого, добровольцы проводят классные часы для детей, родительские собрания и другие мероприятия.

Волонтерское движение Приморья считается самым массовым среди молодежных: сегодня действуют более двухсот добровольческих объединений, которые помогают в организации и проведении мероприятий, социальных, экологических, патриотических акций, реализуют собственные проекты и инициативы. Общая численность волонтеров составляет более десяти тысяч человек.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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