Девять молодежных проектов из Приморья признаны лучшими в России
Почти 2 миллиона рублей выиграли приморские молодежные организации на реализацию своих проектов по итогам конкурса волонтерских инициатив «Хочу делать добро».
Как сообщили в департаменте по делам молодежи, заявки на участие в Конкурсе подали почти восемь тысяч человек из 85 субъектов Российской Федерации.
Среди приморских проектов-победителей – «Right Now», направленный на развитие специальных навыков у молодежи, «Голоса Дальнего Востока», туристическое движение «Escape», Российский форум социо-гуманитарного знания «Наука внутри нас», начальная школа бизнеса, автопробег «Дорогами памяти», традиционный праздник весны в ДВФУ «День Скворца» и другие.
150 тысяч рублей выиграл проект, направленный на поиск пропавших детей. Волонтеры объединения выполняют эту работу с 2013 года, за это время они приняли участие в поиске 256 пропавших людей. Помимо этого, добровольцы проводят классные часы для детей, родительские собрания и другие мероприятия.
Волонтерское движение Приморья считается самым массовым среди молодежных: сегодня действуют более двухсот добровольческих объединений, которые помогают в организации и проведении мероприятий, социальных, экологических, патриотических акций, реализуют собственные проекты и инициативы. Общая численность волонтеров составляет более десяти тысяч человек.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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