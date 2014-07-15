В Приморье впервые выплатили средства из маткапитала на семейные нужды

Семья Стангрит из Дальнереченска, первой в Приморском крае. обратилась за ежемесячной выплатой из средств материнского капитала. Это стало возможным благодаря родившемуся в этой семье 3 января 2018 года второму ребенку - сыну Егору.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на руководителя пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидию Смыченко, с заявлением Елена Стангрит обратилась 26 января, а уже 16 февраля Управление ПФР по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому муниципальному району, рассмотрев в кратчайшие сроки представленный пакет документов, вынесло положительное решение о перечислении средств, которые уже поступили на банковский счет мамочки.

По словам Елены, эти деньги сейчас в семье очень кстати, все-таки 13,5 тысяч! Их можно использовать на семейные нужды. А остатки материнского капитала семья планирует направить на оплату детского сада.

На сегодня в Приморском крае принято пять заявлений на получение ежемесячной выплаты.

Напомним, право на такие выплаты имеют семьи, в которых в 2018 году родится или будет усыновлен второй ребенок, в том случае, если размер дохода на одного члена семьи не превышает 19 786,5 руб.

Обратиться с заявлением можно в клиентскую службу ПФР или в МФЦ. Ежемесячная выплата назначается на 1 год. Затем она может быть продлена, но не более чем до достижения вторым ребенком 1,5 лет.

Выплата назначается с даты рождения (усыновления) второго ребенка, если заявление было подано не позднее 6 месяцев, прошедших с этой даты. Если заявление будет подано позже этого срока, тогда выплата будет назначена с даты подачи заявления.

Размер ежемесячной выплаты в 2018 году на территории Приморского края составляет 13 553 руб., что соответствует региональному прожиточному минимуму для детей за II квартал 2017 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]