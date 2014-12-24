Анонс на 14 февраля

14 февраля начальник Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев совместно с руководителями аппарата управления внутренних дел проведет рабочую поездку в отдел МВД России по Пограничному району. Мероприятие состоится в 16.00 в Доме Культуры села Жариково по адресу улица Кооперативная, 26. В мероприятии примут участие руководители исполнительной и законодательной власти муниципалитета, представители подразделений лицензионно-разрешительной работы войск национальной гвардии, здравоохранения, ЖКХ, образования, охотнадзора. На встречу приглашают всех желающих.

14 февраля сотрудники Краевой станции переливания крови и Госавтоинспекции Приморского края приглашают жителей региона принять участие в акции по сдаче донорской крови «От сердца к сердцу». Мероприятие будет проходить с 08.30 до 12.00 на Краевой станции переливания крови по ул. Октябрьская, 6.

14 февраля в Уссурийске в 17.00 на территории Центра детского творчества (ул. Володарского, 61) пройдет мероприятие, посвященное третьему дню масленичной недели «Лакомка».

14 февраля во Владивостоке в 19.00 на сцене «Феско Холл» впервые пройдет благотворительный инклюзивный перфоманс «Ты нужна мне…».

14 февраля — День святого Валентина (День всех влюбленных).

14 февраля — Международный день дарения книг.

14 февраля — День компьютерщика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]