Анонс на 14 февраля
14 февраля начальник Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев совместно с руководителями аппарата управления внутренних дел проведет рабочую поездку в отдел МВД России по Пограничному району. Мероприятие состоится в 16.00 в Доме Культуры села Жариково по адресу улица Кооперативная, 26. В мероприятии примут участие руководители исполнительной и законодательной власти муниципалитета, представители подразделений лицензионно-разрешительной работы войск национальной гвардии, здравоохранения, ЖКХ, образования, охотнадзора. На встречу приглашают всех желающих.
14 февраля сотрудники Краевой станции переливания крови и Госавтоинспекции Приморского края приглашают жителей региона принять участие в акции по сдаче донорской крови «От сердца к сердцу». Мероприятие будет проходить с 08.30 до 12.00 на Краевой станции переливания крови по ул. Октябрьская, 6.
14 февраля в Уссурийске в 17.00 на территории Центра детского творчества (ул. Володарского, 61) пройдет мероприятие, посвященное третьему дню масленичной недели «Лакомка».
14 февраля во Владивостоке в 19.00 на сцене «Феско Холл» впервые пройдет благотворительный инклюзивный перфоманс «Ты нужна мне…».
14 февраля — День святого Валентина (День всех влюбленных).
14 февраля — Международный день дарения книг.
14 февраля — День компьютерщика.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.01.2018 Анонс на 31 января
-
05.01.2016 Доноров Приморья приглашают на первую в 2016 году акцию по сдаче крови
-
14.06.2015 Во Владивостоке пройдет акция приуроченная к Международному дню донора крови
-
23.04.2015 Жители Приморья могут сдать кровь в рамках акции «АвтоМотоДонор»
-
03.02.2015 Донорская акция «Жизнь+1» пройдет в Приморье
-
24.12.2014 Участников донорской акции во Владивостоке будут встречать Дед Мороз со Снегурочкой
Добавить комментарий