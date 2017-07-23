В 2018 году отремонтируют дороги в девяти селах Шкотовского района

Десять километров дорог отремонтируют в 2018 году в селах Шкотовского района. Работы пройдут в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ремонт дорожного полотна пройдет в девяти населенных пунктах на четырнадцати улицах.

«В Смоляниново починят дорожное покрытие на улице Маяковского. В Шкотово – на улицах Комсомольская, Партизанская и Ленинская. В Штыково отремонтируют переулок Школьный, в Многоудобном – улицу Нагорная. В Новонежино ремонт пройдет на улицах Молодежная и Вокзальная. В Подъяпольском – на улицах Кутина и 40 лет Октября. Также в Лукьяновке работы пройдут на улице Партизанской, в Царевке – на улице Центральная, в Новороссии – на улицах Солнечная и Рождественка», – рассказали в департаменте.

Также в Шкотовском районе пройдет ремонт восьми километров проезжей части Трасса Владивосток – Находка – Порт Восточный на участке с 33 по 50 километры.

Отметим, в феврале-марте пройдут торги по объектам ремонта, чтобы с наступлением тепла дорожники приступили к ремонту. Всего на территории Владивостокской агломерации в этом году отремонтируют 87 километров дорог.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]