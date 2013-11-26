Набирать воду можно, но осторожно, рекомендуют жителям Михайловского района. В селе Павловка наряду с проблемой водоснабжения остро стоит вопрос качества питьевой воды. По словам сельчан, из местных колонок течет техническая жидкость, которая едва годится для питья домашним животным. Обращения в различные инстанции пока остаются без ответа. Сигнал SOS поступил и в нашу редакцию.

По снежным ухабам с баком в коляске. Поход за водой на соседнюю улицу для пенсионерки Татьяны Давыденко — дело привычное. Так начинается день не у нее одной. В Павловке на пятьсот жителей всего три действующих колонки, да и то с сомнительной жидкостью.

Татьяна Давыденко, жительница села Павловка: «Шесть лет мне дочь привозит воду с Артема в канистрах и фляжках. А эту воду пить невозможно!»

«Чудо инженерной мысли» — колонка — выглядит, как обледенелый курган. Здесь того и гляди можно подскользнуться.

- Воду черпать надо?

- Нет, у нас тут шланг!

Так, рискуя здоровьем сельчане добывают воду. Согнувшись в три погибели, они достают из недр колодца шланг и наполняют емкости. Мутная жидкость с маслянистой пленкой годится лишь для хозяйственных нужд, пить ее никто не решается. Впечатление, говорят, такое, будто в воде селедку вымачивали!

Нина Батченко, жительница села Павловка: «Как зима — так мы без воды, потому что это вода техническая. Нас уже приравняли к статусу животных...»

Мария Чеснокова, жительница села Павловка: «Вчера мы уже подняли шум, потому что ни постирать, ни помыться. Помоешься — будто тебя маслом облили!»

Раньше всю округу питала водонапорная башня. Теперь вместо устаревшей системы — современная. Насос подает воду в колонки, большинство из которых в Павловке зимой перемерзают и не действуют. Проблему с водой специалист насосных установок Екатерина Мартынюк не отрицает, но от нее зависит лишь бесперебойная работа станции. Н2О с 75-метровой скважины здесь проходит фильтрацию и дезинфекцию, но вода все равно не соответствует нормам.

Екатерина Мартынюк, машинист насосных установок: «Вода рыжая, потому что большое содержание железа, мы тут ничего сделать не можем. То, что вода грязная — звоните, жалуйтесь, потому что, когда я звоню, меня никто не слышит!»

У представителей администрации Михайловского района есть свое объяснение плохому качеству воды. Причем проблема эта актуальна не только для Павловки, но и для других сел района, признают местные власти.

Петр Зубок, заместитель главы Михайловского района: «Много лет не промывалась и не прочищалась скважина, которая работает на Павловку. Ее нужно будет в ближайшее время почистить, посмотреть, ну а в дальнейшем предусмотреть деньги и заменить трубопровод».

Будет ли в скором будущем решаться водный вопрос, как обещают власти Михайловского района, покажет время! На бедственное положение сельских жителей должны обратить внимание все, кто отвечает за их водоснабжение. Не останется в стороне и программа «Вести: Приморье». Мы будем дальше следить за решением этой проблемы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]