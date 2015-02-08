«Вести: Приморье. Интервью»: Перфоманс «Ты нужна мне...» — кто его герои?
«Вести: Приморье. Интервью» с Артёмом Моисеенко, президентом Приморской краевой федерации спорта инвалидов СПОДА и Евгенией Конайкиной, режиссером-постановщиком инклюзивного шоу «Ты нужна мне».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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