В Арсеньеве строят деревянный храм

Строительство храма, который уже назвали храмом Рождества Христова, выходит в Арсеньеве на новый этап. По сообщениям прихожан, начались работы внутри строения. Особенность храма в там, что он полностью собран из дерева, цельных бревен, сообщает «Вести: Приморье».

Скоро приступят к устройству иконостаса, а пока рабочие трудятся над изготовлением и утеплением солеи. Для удобства прихожан полы в храме будут тёплые. В будущем храме установили пластиковые окна. Скоро над храмом вознесутся необыкновенной красоты купола с крестами. Они уже привезены в город и ждут своего часа. В скором времени в новом храме начнутся Богослужения

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]