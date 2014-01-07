В Арсеньеве строят деревянный храм
Строительство храма, который уже назвали храмом Рождества Христова, выходит в Арсеньеве на новый этап. По сообщениям прихожан, начались работы внутри строения. Особенность храма в там, что он полностью собран из дерева, цельных бревен, сообщает «Вести: Приморье».
Скоро приступят к устройству иконостаса, а пока рабочие трудятся над изготовлением и утеплением солеи. Для удобства прихожан полы в храме будут тёплые. В будущем храме установили пластиковые окна. Скоро над храмом вознесутся необыкновенной красоты купола с крестами. Они уже привезены в город и ждут своего часа. В скором времени в новом храме начнутся Богослужения
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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