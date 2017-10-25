С начала года средства автоматической фиксации выявили свыше 75 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья

С начала года по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 75 тысяч 175 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 37 млн 844 тыс. рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 71234 постановления о наложении штрафа на сумму 32 млн 716 тыс. 500 рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) – 3792 дела на сумму 4 млн 984 тыс. 500 рублей, 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (остановка на пешеходном переходе и на тротуаре) – 149 дел на сумму 143 тыс. рублей.

За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ составлено и направлено в суды 542 административных материала.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]