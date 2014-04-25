В пунктах пропуска Приморья заработает система TaxFree
Правительство РФ утвердило перечень пунктов пропуска через государственную границу России, которые уже в этом году начнут тестировать систему компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе товаров, приобретенных в нашей стране. Соответствующий документ размещен на сайте Кабмина. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В 2018 году система TaxFree, успешно работающая в ряде других государств, будет внедрена в России. Граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз, смогут возвращать НДС, уплаченный при приобретении товаров в магазинах и пропускных пунктах, расположенных на территории пилотных субъектов России.
Так, согласно документу, получить налоговый вычет зарубежные путешественники смогут в двух пунктах пропуска в Приморье – преференцию будут предоставлять воздушный пункт пропуска Владивосток и одноименный морской пункт пропуска.
Как подчеркнули в департаменте туризма Приморья, внедрение мировой практики TaxFree очень актуально для края, поскольку с каждым годом регион становится всё более востребованным у туристов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.12.2017 Стало известно, как будут работать приморские пункты пропуска на новогодних праздниках
-
01.12.2017 «Вести FM: Владивосток»: Кто сможет воспользоваться преференциями режима Tax free в Приморье?
-
28.11.2017 В России введена система Tax free
-
18.01.2016 Распоряжением правительства РФ закрыт пункт пропуска через госграницу Пластун
-
28.10.2014 Приморские пункты пропуска меняют режим работы
-
25.04.2014 Приморские пункты пропуска в дни майских праздников изменят график работы
Добавить комментарий