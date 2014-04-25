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В пунктах пропуска Приморья заработает система TaxFree

В пунктах пропуска Приморья заработает система TaxFree

Фото: Grekomania

Правительство РФ утвердило перечень пунктов пропуска через государственную границу России, которые уже в этом году начнут тестировать систему компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе товаров, приобретенных в нашей стране. Соответствующий документ размещен на сайте Кабмина. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В 2018 году система TaxFree, успешно работающая в ряде других государств, будет внедрена в России. Граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз, смогут возвращать НДС, уплаченный при приобретении товаров в магазинах и пропускных пунктах, расположенных на территории пилотных субъектов России.

Так, согласно документу, получить налоговый вычет зарубежные путешественники смогут в двух пунктах пропуска в Приморье – преференцию будут предоставлять воздушный пункт пропуска Владивосток и одноименный морской пункт пропуска.

Как подчеркнули в департаменте туризма Приморья, внедрение мировой практики TaxFree очень актуально для края, поскольку с каждым годом регион становится всё более востребованным у туристов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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