Приморское предприятие будет поставлять свежее молоко в Китай

Одно из предприятий Приморья предложило проект строительства в ТОР «Михайловский» мощного агропромышленного комплекса по производству и переработке молока с фермой на 1 800 дойных коров, собственным кормозаготовительным участком, современным молокозаводом и логистическим центром. Цель заявителя — увеличение отечественного производства молочных продуктов в Приморском крае и обеспечение продовольственной безопасности Дальневосточного региона РФ. Одной из задач проекта является поставка свежего молока в Китай. На молочные заводы провинции Хейлоджанг будет вывозиться десятая часть продукции, поставки будут осуществляться через пограничный таможенный пост, находящийся в двух часах езды от ферм.

Приступить к строительству компания планирует в первом квартале текущего года. Для начала поголовье дойного стада составит чуть более 360 головы, объем валового надоя молока – более 3 500 тонн в год. На полную мощность предприятие выйдет в 2022 году, доведя численность дойного стада до 1 800 коров, а валовое производство молока – до 18 000 тонн в год. Порядка 5 млн долларов уже проинвестировано, всего же проект оценивается в 34 млн долларов, по текущему курсу, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]