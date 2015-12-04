Выравнивание тарифов на Дальнем Востоке будет продолжено
Депутаты внутрифракционной группы Виктора Пинского фракции «Единая Россия» в Государственной Думе встретились сегодня с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Игорем Артемьевым.
Участники встречи обсудили вопросы формирования тарифов на коммунальные услуги для населения, цен на продукты в розничных сетях.
«Всех в стране волнуют цены и тарифы. Диалог депутатов с правительством необходим для решения проблем в регионах. В том числе моего – дальневосточного региона», - отметил депутат от Приморья Виктор Пинский.
Как сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев, на Дальнем Востоке не самые простые условия для жизни, и необходимо думать о том, чтобы условия были справедливыми для тех людей, которые живут и работают в этом регионе.
«Я очень рад, что президент принял решение о выравнивании тарифов электроэнергии в тех регионах, где они были выше в 3-5 раз. Да, были недовольные энергетические компании, но они заплатят всего 1,5% за то, чтобы тарифы на Дальнем Востоке, которые определяют во многом инвестиционную привлекательность региона, были равны тарифам центральной части страны. Принцип экономического равенства субъектов РФ, заложенный в конституции России, более важен, чем принцип себестоимости, тарифного регулирования и так далее. И то, что сегодня тарифы субсидируются в Крыму, на Дальнем Востоке – это правильные решения, которые помогут регионам развиваться», - заключил руководитель ФАС.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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