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В Приморье бывшего оперуполномоченного обвиняют в получении взятки от лесозаготовителей

В Приморье бывшего оперуполномоченного обвиняют в получении взятки от лесозаготовителей

В Приморье в отношении бывшего оперуполномоченного-антикоррупционера возбуждено уголовное дело. Обвиняемый с 2014 по 2016 год получил от лесозаготовителей взятку в сумме 850 000 руб. За полученное вознаграждение он обещал не проводить проверки в отношении индивидуальных предпринимателей, а в случае выявления незаконных рубок на территории Дальнегорского городского округа и Ольгинского района оперуполномоченный должен был оказать содействие в не привлечении предпринимателей к административной и уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ. В ходе следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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