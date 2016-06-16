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Программа строительства спортивных клубов запущена в Приморье. Видеорепортаж Марии Ежевской

Программа строительства спортивных клубов запущена в Приморье. Причем реализует ее частная компания. В жилых домах, которые возводит застройщик, будет место и для юных спортсменов. Причем заниматься в них дети смогут бесплатно.

Небольшая разминка — и вперед, в бой. Регулярные занятия — путь к большим победам, подмечают спортсмены.

Арина Артемида в кикбоксинг пришла из художественной гимнастики. Сменила ленту и обруч на перчатки. Говорит, сражения на ринге — это ее.

Арина Артемида, кикбоксёр: «Тут дело не в том, мальчик ты или девочка. Дело в характере. Синяки, конечно, есть, но они есть в любом виде спорта — это нормально».

Виктор Тарабарин, президент федерации кикбоксинга Приморского края: «Наша задача — это, чтобы были здоровые дети, нация. Спорт дает целеустремленность, здоровье красоту».

Конечно, сильную половину кикбоксинг увлекает значительнее. И воспитать настоящих мужчин, говорят представители федерации, теперь смогут больше. Появится новый зал. Крупная строительная компания в высотном доме целый этаж отдает спортсменам.

Андрей Ищенко, генеральный директор ООО СК «Аврора-строй»: «На этом объекте мы запустили программу строительства спортивных клубов в городах Приморья. Сейчас реализуется еще один проект в Находке. На первых этажах будут располагаться спортклубы, и мы их будем передавать федерации кикбоксинга».

Заниматься в новом зале смогут все дети микрорайона, причем абсолютно бесплатно. А ленточку здесь перережут уже до конца 2018 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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