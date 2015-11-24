Ситуация по гриппу и ОРВИ в Приморье остается в пределах нормы

Эпидемиологическая обстановка по гриппу и ОРВИ в Приморье остается в пределах нормы. Несмотря на то, что по итогам минувшей недели в крае с нарастающим итогом отмечается темп прироста по вирусным респираторным заболеваниям, обстановка оценивается специалистами как ординарная. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Темпы прироста заболевания отмечаются и в крае, и во Владивостоке. Между тем, эпидемиологический порог не превышен», – сообщила заместитель главы территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Она подчеркнула, что в этом году Приморский край по заболеваемости гриппом отличается в целом от всей России, где превалирует один тип вируса гриппа. Если в целом по России регистрируется вирус гриппа А, то в Приморье регистрируются сразу два типа вируса гриппа – А и В.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]