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Привет из космоса передали приморцам китайские контрабандисты

Привет из космоса передали приморцам китайские контрабандисты

Необычные экспонаты родом из космоса появились в историко-краеведческом музее с. Покровка.

Коллекция главного хранилища Октябрьского района пополнилась 47 осколками Сихотэ-Алиньского железного метеорита. Того самого, который 12 февраля 1947 года упал возле п. Бейцухе Красноармейского районе, сообщает «Вести: Приморье» по материалам газеты «Заря».

Передали экспонаты музею не геологи, а сотрудники полиции. В отделе МВД фрагменты проходят как вещественные доказательства по уголовному делу. Космические камни были изъяты на пограничном переходе у жителя КНР, который тайком пытался вывезти их на свою Родину.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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