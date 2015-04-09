На «Земле леопарда» открылась необычная школа. Видеорепортаж Марии Нетребенко
Основы ориентирования в тайге, особенности жизни краснокнижных кошек и военная история Хасанского района. Это лишь немногие дисциплины в школе экскурсоводов, которую проводит национальный парк «Земля леопарда». Ее выпускники в случае успешной сдачи экзаменов смогут легально проводить экскурсии на экотропах нацпарка. Первое занятие школы уже состоялось, на нем побывали наши корреспонденты.
За последнее время число туристов на «Земле леопарда» увеличилось в пять раз, с таким потоком гостей сотрудники нацпарка сами уже просто не справляются. Ведь каждому посетителю нужно все показать и рассказать, а порой ответить еще и на самые обескураживающие вопросы.
Валентина Пичугина, начальник отдела экологического просвещения национального парка «Земля леопарда»: «У многих туристов есть заблуждение, что, приезжая на «Землю леопарда», они смогут почесать за ушком у леопарда, наша задача — рассказать о леопарде, как о виде и о среде его обитания».
Поэтому нацпарк решил вызвать подкрепление и обучить его. На звание лицензированного экскурсовода претендует 20 человек. Примечательно, что все — представительницы слабого пола. Случайных людей здесь нет. Юлия Лычева, можно сказать, выросла в тайге и во время экскурсий использует семейные реликвии.
Юлия Лычева, гид-экскурсовод: «Моя личная фишка, которую я использую, это показываю фотографии, которые сделал мой папа, разных животных, которые были там».
Гидам преподают основы ориентирования в тайге, рассказывают об особенностях краснокнижных кошек и о военной истории Хасанского района. Кому-то это все хорошо знакомо, а некоторые действительно узнают на курсах много нового.
Юлия Строкина, слушатель курсов экскурсоводов: «Чувствуешь себя таким немного халтурщиком, многие тут состоят в географическом обществе, а ты пришел такой новичок».
Важно то, что все слушатели курсов уже не раз бывали на экотропах «Земли леопарда». Правда, водить по ним туристов могли лишь в сопровождении сотрудника нацпарка. А после прохождения курсов и успешной сдачи экзаменов они смогут делать это уже самостоятельно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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