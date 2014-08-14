14 февраля в избирательной комиссии Приморского края состоялась жеребьевка по распределению эфирного времени на телевидении и радио для предвыборной агитации кандидатов на пост президента России. Выборы состоятся 18 марта, а официальная агитационная кампания стартует за 28 дней до дня голосования.

С ювелирной точностью и дотошностью сотрудники ГТРК «Владивосток» и краевой избирательной комиссии фиксируют в протоколах те временные отрезки, которые выпадают каждому кандидату на пост президента во время совместных агитационных мероприятий — так официально называются предвыборные дебаты. Сейчас проходит жеребьевка, в запечатанных пакетах обозначено время для каждого, чтобы напрямую донести для избирателя позицию, программу и платформу на предстоящих 18 марта выборах. Опыт предыдущих выборов в Госдуму, когда такой формат агитации опробовали впервые, показал, что интерес к нему со стороны избирателя огромен. Выступления представителей кандидатов по телевидению и радио всегда смотрится как важнейшая часть всей избирательной кампании. Тем более, когда в Приморье от имени совершенно разных кандидатов будут выступать такие политические тяжеловесы как, например, Владимир Курилов и Владимир Марковцев.

Владимир Курилов, представитель кандидата в президенты РФ: «Каждый будет высказывать свое мнение, и вот это поможет прояснить позиции, потому что все мы вне зависимости от политической ориентации хотим, чтобы экономика была лучше, люди жили благополучно, проблемы ЖКХ и проблема дольщиков никого не донимала».

Владимир Марковцев, представитель кандидата в президенты РФ: «Надеюсь, агитационная кампания будет очень интересной, увлекательной. У нас избиратели любят, когда она интересная, поэтому я думаю, что все будет в рамках закона, нарушений не будет».

ГТРК «Владивосток» проводит жеребьевку сразу по всем эфирным отрезкам своего вещания. Работа уже проделана огромная — скрупулезно высчитали всё до секунды для каждого кандидата, чтобы соблюсти все формальности и букву избирательного законодательства. Ведущие «Вестей: Приморье» готовятся к ведению этих программ, которые далеко не всегда бывают простыми — тут надо грамотно сформулировать темы предстоящих разговоров в эфире, разъяснить всем участникам предвыборной агитации регламент и правила, в случае чего научиться и призвать к порядку участников дебатов, чтобы полностью соблюсти закон в теле- и радиоэфире. Не меньше самих кандидатов ждем этой важнейшей части предвыборной истории, которая начнется совсем скоро.

С 28 февраля в течение 10 дней в эфире ГТРК «Владивосток» будет предоставлено время для совместных агитационных мероприятий. Они будут проходить в эфире каналов «Россия-1» и «Россия-24», «Радио России: Приморье», «Вести FM: Владивосток» и «Радио «Маяк». Владивосток».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]