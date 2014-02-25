Вылов палтуса увеличили рыбаки Приморья
Приморские рыбаки выловили более 300 тонн палтуса. Как сообщает пресс-служба администрации края, в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонах, а также в Западно-Беринговоморской зоне добычу палтуса ведут семь приморских судов. С начала года рыбодобывающие компании выловили 306 тонн палтуса. Это на 120 тонн больше уровня 2017 года.
Приморские рыбаки обеспечивают около 20% общероссийского вылова водных биоресурсов, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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