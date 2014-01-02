Многодетные семьи приморских полицейского и военного пополнились в День святого Валентина

Необычные малыши появились на свет в родильном доме №4 Владивостока. Новорожденная Танюша Король стала восьмым ребенком в семье. У 37-летней мамы Анастасии и ее мужа – сотрудника полиции – уже есть семь родных детей. Малышка стала настоящим подарком ко Дню всех влюбленных. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Девочка появилась на свет сегодня утром. Рост малышки – 55 сантиметров, вес – 4350 граммов. И мама, и ребенок чувствуют себя замечательно», – сообщила главный врач роддома №4 Вера Стрельцова.

Она также сообщила, что в роддоме появилась на свет двойня – девочки-близняшки.

«Малышки стали пятым и шестым ребенком в семье. Обе родились с хорошим весом – 2780 граммов и 2540 граммов, что для двойни хороший весовой показатель», – сообщила главный врач роддома.

Как и в первом случае, маме двойняшек 37 лет. «Женщина – домохозяйка, занимается воспитанием старших детей, ее супруг – военнослужащий российской армии», – рассказали в роддоме.

Имена близняшкам родители пока выбирают.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]