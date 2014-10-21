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Уссурийск первым в Приморье сдает отремонтированные дома

Уссурийск первым в Приморье сдает отремонтированные дома

Фото: primorsky.ru

В рамках ремонтной программы 2018 года в Уссурийске по адресу Штабского, 18 капитально отремонтирована крыша. Ремонт осуществлял фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края.

В ходе ремонта плоская кровля переоборудована на скатную. Представители управляющей компании и администрации Уссурийского городского округа, принимавшие участие в сдаче объекта, подтвердили качество ремонта.

Это уже четвёртый дом, отремонтированный в Уссурийске с начала года. Ранее работы завершились в домах по адресу ул. Советская, 28, Блюхера, 81 и Новоникольское шоссе, 3-Г.  Всего в Уссурийске в этом году планируется провести капитальный ремонт более 70 многоквартирных домов.  

Всего в ремонтной программе этого года 535 объектов. Ремонт многоквартирных домов запланирован в большинстве городов и районов края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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